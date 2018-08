El fotógrafo español Gervasio Sánchez impartió hoy en Guatemala la conferencia "La guerra no es un espectáculo", una charla en la que aseguró que los conflictos no terminan con la firma de la paz como todos creen.

"Hoy en día aún me encuentro a personas que me dicen que no han podido superar lo que han vivido hace 25 años (...). La guerra no se acaba cuando dice Wikipedia", manifestó Gervasio, un hombre especializado en cubrir conflictos armados por todo el mundo desde hace más de 30 años.