El ministro de Cultura, Miguel Iceta, ha garantizado que su departamento estará muy atento para que las dos obras de Murillo propiedad de la Fundación Focus Abengoa puestas a la venta, "San Pedro penitente" y "Santa Catalina de Alejandría", no salgan de España y no ha descartado adquirirlas para evitar que salgan de Sevilla, pero ha precisado que "todavía no estamos ahí".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a las obras de la antigua fábrica de artillería de Sevilla sobre la puesta a la venta de dos obras de Murillo para afrontar las dificultades económicas de la empresa Abengoa, Miguel Iceta ha señalado que el Ministerio declaró una de esas dos obras inexportable cuando se vio que podía haber ese riesgo y ha asegurado que procederán igual "siempre que convenga".