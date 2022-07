Los componentes de la compañía norteamericana The Wooster Group, Eric Barryman (i), Jasper McGruder (2i), Philip Moore (d) y la directora del espectáculo Kate Valk (2i) llegan al Teatre Lliure de Montjuic para ofrecer la obra "The B- Side: 'Negro Folklore from Texas State Prisons'", en el que convierte en espectáculo la reinterpretación en vivo de un álbum de folk grabado en 1965 en una prisión de Texas. EFE/ Quique García

