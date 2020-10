El grupo de K-Pop Blackpink publicó hoy su esperado primer álbum de estudio, titulado "The Album", que incluye colaboraciones con las artistas estadounidenses Selena Gómez y Cardi B y llega tras una sucesión de exitosos sencillos y miniálbumes.

El primer disco de larga duración del cuarteto femenino incluye "Ice Cream" y "How You Like That", dos anticipos del álbum lanzados en los últimos meses que entraron en la lista de éxitos musicales Billboard Hot 100 y cuyos videoclips suman cada uno más de 300 millones de visualizaciones en Youtube.