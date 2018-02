(i-d) Los actores alemanes Peter Kurth, Sandra Hueller, el director alemán Thomas Stuber y el actor alemán Franz Rogowski posan para el pase gráfico de la película "In den Gängen" (En los pasillos), durante la 68ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania), hoy 23 de febrero de 2018. EFE

Un exponente del humor negro polaco y una historia de amor en la Alemania empobrecida pusieron hoy punto final a la competición de la 68 edición de la Berlinale, integrada por 19 aspirantes, cuyo desfile se cerró sin un claro favorito al Oso.

"In der Gängen" ("In the Aisles"), dirigida por Thomas Stuber e interpretada por dos rostros emergentes del cine alemán -Sandra Hüller y Franz Rogowski- dejó en buena posición al anfitrión, con una película sencilla, que dice mucho de la Alemania real de hoy.