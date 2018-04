Las noches en el londinense estudio de Abbey Road fueron tan largas para los mismísimos Beatles como para el equipo que inmortalizó su música, así lo explicó este lunes en Buenos Aires Geoff Emerick, ingeniero de grabación que hizo posible discos como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1968).

Después de escribir sus memorias en 2006 bajo el título de "Here, There, and Everywhere: My Life Recording the Music of The Beatles" ("El sonido de los Beatles: Memorias de su ingeniero de grabación"), Emerick (Londres, 1946) sigue remarcando que ya no hay discos como los de antes, y aunque no criticó la mezcla digital, dejó patente que la analógica es aún su herramienta predilecta de trabajo.