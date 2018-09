El realizador japonés Hirokazu Kore-eda, un visitante habitual del Festival de Cine de San Sebastián, se siente "feliz y afortunado" de recibir el Premio Donostia 2018 el mismo año que ha ganado la Palma de Oro de Cannes, aunque entiende que estos reconocimientos "no son repentinos".

"Creo que estos premios de ahora no son algo repentino, pero es verdad que en estos 20 años de carrera me han tratado muy bien en todas partes, empezando por este festival, y he tenido muchos premios; me siento muy afortunado, pero no veo que este año suponga un salto brusco".