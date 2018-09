Amaia Montero ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores con unos enigmáticos mensajes en Twitter en los que parece sugerir su retirada de la música: "The game is over" ("el juego se ha acabado", en español) y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Publicado en la pasada noche, este último tuit llegó acompañado de una imagen del cuádruple disco de platino que la artista recibió mientras ejerció de vocalista y compositora en el primer disco del grupo La Oreja de Van Gogh, "Dile al sol" (1998).