La cinta "The Trial of the Chicago 7" ("El juicio de los 7 de Chicago", en España) triunfó esta noche en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) al llevarse el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco de una película, frente a otras candidatas como "Minari" y "Da 5 Bloods" ("5 sangres").

Por su parte, Viola Davis y Chadwick Boseman (este último con una victoria póstuma), se llevaron el reconocimiento al mejor actor y actriz protagonista por la casi teatral "Ma Rainey's Black Bottom" en una gala que suele anticipar los triunfadores de los Óscar.