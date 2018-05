La actriz Dinara Baktybayeva (i) y el director de cine Adilkhan Yerzhanov (d) posan en el pase gráfico de la película "The Gentle Indifference of the World" que se presenta en la sección Una Cierta Mirada en la 71ª edición del Festival de cine de Cannes (Francia) ayer. EFE

Cuatro años después de estrenarse en Cannes, fuera de competición, con "The owners", el director kazajo Adilkhan Yerzhanov regresa con "The gentle indifference of the world" con la sensación "de estar de vuelta en una fiesta" a la que no se le había invitado "desde hacía tiempo".

Lo hace con una de las actrices más conocidas de su país, Dinara Baktybayeva, que encarna a una joven obligada a abandonar su pueblo natal para casarse por dinero tras la muerte de su padre. Una vez en la gran ciudad, ninguna de las promesas que le han hecho se cumple.