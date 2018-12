El realismo mágico de Gabriel García Márquez tiene un nuevo "heredero" en África: el keniano Peter Kimani, una estrella literaria emergente que, según revela a Efe, encontró en el nobel colombiano una "inspiración decisiva".

Novelista, poeta y periodista, Kimani (Nairobi, 1971) no deja de recibir elogios desde que el año pasado vio la luz su tercera obra, "Dance of the Jakaranda" ("El baile de la jacaranda"), publicada en Reino Unido y Estados Unidos con gran éxito de público y crítica.