Amigos y familiares de Miguel Delibes, sus estudiosos más avezados y miles de entusiastas seguidores de su vida y obra se han unido hoy vía internet para celebrar el centenario del nacimiento del escritor con la edición de un libro que condensa, en 400 páginas, el mayor deseo del vallisoletano: sintonizar con sus lectores.

"Nosotros no nos debemos a los editores, no tome en serio a los 'delibeanos', no les haga usted caso del todo -decía medio riéndose él, que también era académico-. Tenemos que sintonizar con los lectores", ha relatado hoy Emili Rosales, director de Ediciones Destino, al desvelar uno de los encuentros con el escritor: "Mientras todos le encumbraban, él no quería perder de vista el tú a tú con sus lectores".