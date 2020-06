El ministro de Cultura y Deportes, José María Rodríguez Uribes, ha lamentado hoy el fallecimiento de la actriz, humorista y presentadora catalana Rosa María Sardá, de quien ha destacado su sentido del humor.

Uribes la ha recordado recurriendo a una cita de la propia Sardá: "El humor forma parte de un cerebro bien amueblado. Yo no me fiaría de alguien que no tuviera sentido del humor y no entiendo a esas personas incapaces de reirse de sí mismas".