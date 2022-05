Una mujer posa para una foto en la sala de mezclas tras participar en Stranger Things: The Experience at the Duggal Greenhouse, en Brooklyn Navy Yard, Nueva York, , EE. UU., EFE/EPA/SARAH YENESEL

Los miembros del elenco de Stranger Things: The Experience at the Duggal Greenhouse, en Brooklyn Navy Yard, Nueva York, , EE. UU., EFE/EPA/SARAH YENESEL