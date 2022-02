El fotógrafo estadounidense Michael Grecco posa junto a parte de su exposición "Days of Punk". EFE / Jorge Zapata

Montañas de cocaína y ríos de alcohol se consumían tras el escenario en la explosión del punk rock y solo algunos fueron testigos directos, como el fotógrafo estadounidense Michael Grecco, que inaugura este viernes en el centro cultural La Térmica de Málaga una exposición inédita en España sobre este periodo.

"Por las mañanas trabajaba como fotógrafo de prensa y por las noches me cambiaba de ropa, me ponía una camiseta y unas botas y me integraba como un chico más en los clubes punk", ha relatado Grecco en la presentación de la muestra, para la que se han seleccionado más de un centenar de fotografías.