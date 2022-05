El musical "A Strange Loop", una obra sobre un artista que quiere escribir un musical, encabeza con once nominaciones los galardones Tony de Estados Unidos, que premian las mejores producciones musicales y teatrales de Broadway y que se anunciaron este lunes en Nueva York.

La obra, un metamusical que aborda las dudas y los esfuerzos de un joven artista, y que ha sido creado por Michael R. Jackson, competirá con otros cinco trabajos por ser elegido como el mejor musical de la temporada 2021-20122: "Six: The Musical", "Paradise Square", "MJ", "Mr. Saturday Night" y "Girl From the North Country".