"The love inside, you take it with you" es la frase con la que el público "de todo el mundo" rompe a llorar con "Ghost, el musical", asegura su compositor, el músico Dave Stewart, que asistirá esta noche en Madrid junto al autor, Bruce Joel Rubin, al estreno de esta "montaña rusa de emoción" y magia.

Rubin, autor de la idea original, del guión de la película estrenada en 1990 y del libreto del musical -estrenado en Bilbao en agosto-, ha explicado a EFE que la "diferencia fundamental" entre ver el filme o la obra es que el primero "tiene los primeros planos de los actores sintiendo o pensando" y la segunda "permite escuchar lo que sienten".