El espectáculo que revolucionó el teatro musical hace una década en Broadway, "Next to normal", estrena una nueva versión en el centro de artes digitales Ideal de Barcelona, "Next to normal immersive", una versión presentada hoy dentro del Grec Festival de Barcelona, en un formato con proyecciones inmersivas. EFE/Enric Fontcuberta