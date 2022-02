Fotografía sin fecha cedida por Actors' Playhouse at the Miracle Theatre donde aparece el elenco del musical "On Your Feet": (i-d) Hector Maisonet, Natalie Caruncho, Claudia Yanez, Jason Canela, Alejandra Matos y Jeremey Adam Rey, mientras posan frente al mural de los Estefan realizado por el artista local Disem en el Barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Actors' Playhouse at the Miracle Theatre

La actriz Claudia Yanez, que interpreta el papel de Gloria Estefan en el musical "On Your Feet", habla durante una entrevista con Efe el 8 de febrero de 2022 en the Miracle Theatre de Coral Gables, Florida (EE.UU). EFE/Álvaro Blanco