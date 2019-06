Fotografía cedida por Matthew Murphy donde aparecen, de izquierda a derecha, Megan McGinnis, Emily Walton, Becky Gulsvig, Christine Toy Johnson, Julie Johnson y Daniele K. Thomas, durante una escena de "Come from Way", el musical estrenado en Broadway en 2017 y que se presenta del 18 al 23 de junio en el Arsht Center de Miami (EE.UU.). EFE/Matthew Murphy