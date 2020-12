El compositor Josué Vergara, premiado con el Hollywood Music in Media Award, regresa a la gran pantalla con la banda sonara de "Out of the blue", la última producción del laureado estudio Montaz-Rosset, un film lleno de adrenalina, arte y poesía rodado a más de 3.000 metros de altura.. EFE/Kai Försterling

El compositor valenciano Josué Vergara, premiado con el Hollywood Music in Media Award, regresa a la gran pantalla con la banda sonara de "Out of the blue", la última producción del laureado estudio Montaz-Rosset, un film lleno de adrenalina, arte y poesía rodado a más de 3.000 metros de altura.

"Out of the blue", que se estrenó el pasado 10 de diciembre en España en el BBK Mendi Film Festival de Bilbao, narra la historia de Maja y Sebastián, dos jóvenes acróbatas de Berna, y su reencuentro con un enigmático personaje que les embarca, junto a otros artistas de la calle y alpinistas, en el reto de llevar su arte a las altas montañas del Oberland suizo.