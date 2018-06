Ringo Starr anunció hoy el próximo lanzamiento de un nuevo libro de fotografías inéditas de su autoría, que llevará por título "Another day in the life" e incluirá también pensamientos y anécdotas.

El exBeatle, que se declara "tan fotógrafo como músico", dio a conocer la noticia hoy en París en la rueda de prensa previa al inicio de su nueva gira europea, que arranca esta noche en la capital francesa.