Las enseñanzas morales del código de los caballeros del rey Arturo inundan el patio de un colegio británico y empoderan a los niños para combatir el acoso escolar en la nueva película de Joe Cornish, "The kid who would be king" ("El niño que pudo ser rey"), que llega a los cines españoles el próximo 15 de marzo.

Honrar a las personas a las que amas, ser perseverante, abstenerse de ofender y decir siempre la verdad son algunas de las lecciones que el director quiso extrapolar de la leyenda medieval para adaptarlas a los tiempos actuales, en los que se desarrolla el filme.