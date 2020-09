Un nuevo libro oficial sobre los Beatles, el primero desde la publicación de su Antología en el año 2000, que recogerá más de un centenar de conversaciones de los músicos y material gráfico, saldrá a la luz en agosto de 2021.

Según adelanta la prensa británica, "The Beatles: Get Back" desvelará la historia que hay detrás del que fue el último álbum editado por el archifamoso cuarteto de Liverpool, "Let It Be".