Fotografía cedida por la editorial del libro "The Beatles: Get Back". EFE

"The Beatles: Get Back", el primer libro oficial de la banda británica desde "The Beatles Anthology" (2000), se publicará el próximo 12 de octubre en Reino Unido y otros países y el 13 de octubre en español.

En sus 240 páginas cuenta la historia de la creación del álbum "Let It Be" de Los Beatles (publicado en 1970), a través de las conversaciones transcritas de más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio de la banda, editadas por John Harris.