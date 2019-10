La hispano francesa Catalina Martin-Chico, primera mujer nominada al World Press Photo of the Year, practica el "periodismo lento" ya que trabajos como su premiado reportaje sobre la maternidad de las exguerrilleras de las FARC no pueden hacerse en un día, ha explicado este jueves la fotógrafa en Madrid.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acoge desde mañana y hasta el próximo 3 de noviembre, por décimo año consecutivo, la exposición de las obras ganadoras del World Press Photo, el concurso anual de fotoperiodismo más importante del mundo.