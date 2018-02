Personajes de cómic estadounidense inmersos en bucólicos países chinos o seres mitológicos chinos mezclados con superhéroes son algunas de las atrevidas fusiones que sirven al artista chino Jacky Tsai para abordar el diálogo entre las culturas occidental y oriental. La exposición "Fly Me to the Moon", inaugurada en el Museo de Arte Moderno de Moscú (MMOMA), es la primera muestra individual que se presenta en Rusia de este artista chino afincado en Londres, e incluye obras producidas durante los últimos años y elaboradas en diversas técnicas como pintura, serigrafía y tallado en laca. EFE