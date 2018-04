El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "no está haciendo sus deberes" y su "preocupación" por "la transparencia" en la SGAE "parece que solo es para controlar a los autores", un celo" que, lamenta su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, no se extiende a otros ámbitos del sector cultural.

"Nos preocupa que ese celo no se extienda a otros ámbitos del sector cultural. Me gustaría que el ministerio se centrara en qué ocurre con las grandes plataformas, con las grandes discográficas, a quién se pagan esos contratos confidenciales donde el autor no sabe que está ganando el que comercia con su propio trabajo", asegura en una entrevista con EFE Fernández Sastrón (Madrid, 1959).