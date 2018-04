El rap de Cardi B, figura emergente de origen dominicano, y el del veterano Eminem, acompañado por las leyendas 50 Cent y Dr. Dre, echó anoche el cierre por todo lo alto al Festival de Coachella (EE.UU.), uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

El Empire Polo Club de Indio (California, EE.UU.) asistió así al broche de un fin de semana en el que brilló, por encima de todo, la histórica y monumental actuación del sábado de Beyoncé, aunque en el desierto californiano también actuaron nombres destacados como The Weeknd, David Byrne, HAIM o The War on Drugs.