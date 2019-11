El tenor mexicano Javier Camarena, récord absoluto de "bises" en el Real, comenzará el próximo sábado en ese coliseo su "reinado" de un mes cantando en la función de "L'elisir d'amore" y no sabe aún si su interpretación de la archifamosa aria "Una furtiva lágrima" será una nueva marca en su carrera.

"Ahora mismo pienso que no, que no habrá un bis. Primero porque depende absolutamente de que el público lo pida pero también de cómo yo me sienta porque llevo el último mes batallando con alergias y con una inflamación de los cornetes, por eso pienso hoy pienso que no", ha explicado a EFE el cantante.