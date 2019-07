"El Reino" (2018) es la primera película española finalista en los Premios LUX del Parlamento Europeo (PE), que ha seleccionado otras dos cintas como candidatas a este galardón que se otorgará el 27 de noviembre próximo.

El largometraje hispanofrancés de Rodrigo Sorogoyen competirá junto a "Cold Case Hammarskjöld", una coproducción de Dinamarca, Noruega, Suecia y Bélgica; y "God exists, Her Name is Petrunija", coproducida por Macedonia del Norte, Bélgica, Croacia y Eslovenia, informó el PE.