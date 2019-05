Una pareja observa la escultura "Behind the Walls" (Detrás de los muros), la cabeza monumental del español Jaume Plensa hoy miércoles en la Quinta Avenida en Nueva York. EFE

Unas personas caminan frente a la escultura "Behind the Walls" (Detrás de los muros), la cabeza monumental del español Jaume Plensa, este miércoles en la Quinta Avenida en Nueva York (EE. UU.). EFE

Los viandantes de la Quinta Avenida que pasean por el Rockefeller Center la miran, levantan la vista para poder apreciarla y muchos no pueden resistirse a hacerle una foto. Es la obra monumental del español Jaume Plensa que la feria de arte Frieze ha ubicado en uno de los sitios más icónicos de la Gran Manzana.

Es la obra "Behind the Walls" (Detrás de los muros), la cabeza monumental de una joven con los ojos tapados con sus manos que parece no querer mirar a la Quinta Avenida, no querer ver Nueva York, que quiere esconderse en su interior detrás de unos muros, que no son otra cosa que sus manos, y que estará expuesta hasta el 28 de junio.