El universo "El señor de los anillos" regresará a los cines con una película de animación que se titulará en inglés "The War of the Rohirrim" ("La guerra de los Rohirrim") y servirá como secuela de la trilogía original, anunció este jueves el estudio Warner Bros.

La cinta tendrá el formato de anime y su estreno coincidirá con el de la serie basada en la misma franquicia que prepara el español J.A. Bayona para Amazon Studios, aunque son proyectos completamente independientes.