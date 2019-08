En la imagen un registro del cineasta estadounidense Quentin Tarantino, director del filme "Once Upon a Time... in Hollywood". EFE/Neil Hall

La cinta de acción "Hobbs & Shaw", serie derivada de la poderosa franquicia "Fast & Furious", destronó este fin de semana en los cines estadounidenses a dos grandes apuestas: "The Lion King", de Disney, y "Once Upon a Time... in Hollywood", la última película de Quentin Tarantino.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la producción "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" superó este fin de semana los 60 millones de dólares de recaudación en la taquilla del apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en Estados Unidos y Canadá.