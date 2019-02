El director de cine Wang Xiaoshuai ofrece una rueda de prensa, este jueves, sobre la película "So Long, My Son" (Di jiu tian chang) en el Festival de Cine de Berlín (Alemania). EFE

El director de cine Wang Xiaoshuai (c) posa con el elenco de actores de su última película "So Long, My Son" (Di jiu tian chang) durante su presentación, este jueves, en el Festival de Cine de Berlín (Alemania). EFE