El trío berlinés de música electrónica Moderat, formado por la unión del dúo Modeselektor y el productor y cantante Apparat, actuará en el Sónar, que se celebrará del 16 al 18 de junio de 2022 en Barcelona, según ha anunciado este martes el festival.

Esta nueva incorporación se suma a un cartel del que ya forman parte The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, The Blessed Madonna, Nathy Peluso y Princess Nokia, entre otros.