El actor y bailarín Alex Blanco, protagonista de 'Forever. The best show about the king of pop', el único espectáculo del mundo de Michael Jackson avalado por su familia, posa en la Sala Hipóstila del Auditorio de Zaragoza, donde este septiembre se representará tras haber visitado países como Francia, Alemania o México con un elenco de artistas que preservan sobre el escenario el legado del rey del pop. EFE/Javier Cebollada