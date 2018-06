Vista de las pinturas y los corsés de escayola de la artista mexicana Frida Kahlo durante la presentación a la prensa de la exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" en el Museo Victoria & Albert en Londres, Reino Unido, hoy, 13 de junio de 2018. Los efectos personales y prendas de vestir pertenecientes a la artista exhibidos en la muestra nunca antes se han visto fuera de México. EFE

Vista de la pintura "Self Portrait MCMXLI' (1941)", (Lit. Retrato MCMXLI) de la artista mexicana Frida Kahlo durante la presentación a la prensa de la exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" en el Museo Victoria & Albert en Londres, Reino Unido, hoy, 13 de junio de 2018. Los efectos personales y prendas de vestir pertenecientes a la artista exhibidos en la muestra nunca antes se han visto fuera de México. EFE