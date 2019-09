Paolo Sorrentino vuelve a recrear su Vaticano imaginario en "The new pope", esta vez dividido en dos grandes papas, Jude Law y John Malkovich, y enfrascado en una pugna de extremismos, fe, pecado, olvido y, cómo no, ambiciones.

El realizador, Óscar por "La Grande Bellezza" (2014), estrenó hoy fuera de competición en la Mostra de Venecia su segunda serie, que ha sido acogida con curiosidad y sonoros aplausos por la crítica.