El Festival de Cine de San Sebastián ha abierto un nuevo programa para películas de producción mayoritariamente europea que llevará el nombre de WIP Europa y cuya primera convocatoria se ha abierto este lunes.

Hasta el 1 de julio estará abierto el plazo de inscripción de este nuevo "work in progress", que surge como evolución de Glocal in Progress, puesto en marcha en 2017 para películas filmadas en lenguas no hegemónicas.