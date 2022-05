15 may. 2022

EFE Madrid 15 may. 2022

Ni agotados, ni faltos de ideas, ni presionados por críticas o resultados. Los creadores de “Élite” siguen convencidos de que a la joya de Netflix en España aún le queda mucha vida y prometen una sexta temporada -que está en pleno rodaje- conciliadora y regresiva a los orígenes de la serie, pese a que de nuevo habrá una revolución de caras nuevas.

“Si no fuera divertido y si no sintiéramos que está viva, habríamos dejado la serie. No la sentimos agotada porque quedan miles de cosas por contar”, cuenta Carlos Montero, en una visita al rodaje a la que asistió Efe, en el centro de producción de Netflix en el municipio madrileño de Tres Cantos.