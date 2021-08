La actriz Emma Stone ha llegado a un acuerdo con Disney para ponerse al frente de la secuela de "Cruella" (2021), informó este viernes el portal Deadline.

Más allá del aliciente de ver a la ganadora del Óscar por "La La Land" (2016) de nuevo como la malvada de "One Hundred and One Dalmatians" (Ciento un dálmatas) (1961), resulta importante leer el pacto entre Stone y Disney en clave empresarial tras el escándalo de "Black Widow" (2021).