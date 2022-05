20 may. 2022

EFE Pamplona 20 may. 2022

Con cincuenta películas, una docena de series de televisión y otras tantas obras de teatro en su trayectoria, la actriz Emma Suárez, ganadora de tres Goya, cree que "por fin poquito a poco" se van dando "pequeños pasos" para dar a la mujer su espacio en el cine, con "más proyectos con mujeres directoras" y con algunos "personajes importantes para mujeres de cierta edad".

En su caso admite que a veces ha declinado algún papel "que te encantaría porque no entran en la agenda" aunque últimamente, dice, "no rechazo muchos proyectos porque la cultura ha sufrido mucho en esta pandemia, se ha paralizado mucho la actividad" y "eso trae consecuencias para todos", por lo que "ahora que se está reactivando creo que no es momento de rechazar".