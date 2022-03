Mientras se bebe una copa de cava, la escritora Empar Moliner reflexiona sobre su oficio y sobre cómo ha evolucionado desde que empezó en 1999. Esta noche, recibirá el Premio Ramon Llull 2022 por "Benvolugda", y cree que, sin ser buscado, en sus títulos trata de lo que se encuentra a su alrededor.

"Siempre -asegura en una entrevista con Efe- me lo copio todo, no me puedo inventar nada y, por tanto, me lo invento todo. Cuando empecé hace más de veinte años, mis personajes eran más jóvenes. Ahora se han hecho mayores, pero hay un tema que sigue apareciendo, el de la alegría salvaje y la miseria máxima de cualquier tipo de pareja".