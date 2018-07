Steven Tyler ha hecho esta noche del Teatro Real "su casa", una a la que ha llegado con su familia adoptiva, The Loving Mary Band, para dar un concierto, con clásicos de Aerosmith y de otras bandas como The Beatles, en el que el cantante ha pedido al público no grabar.

"Ved, escuchad y cantad, pero no filmar", sorprendía Tyler (Nueva York, 1948) a mitad del recital en la sala principal del Teatro Real, un espacio con 1.746 localidades en el que el cantante de Aerosmith se ha erigido como gran protagonista del Universal Music Festival, que clausurará mañana Pablo Alborán.