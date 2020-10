Los orígenes hasta hoy desconocidos de Olaf, el inocente y simpático muñeco de nieve amante del verano que derritió corazones en el largometraje "Frozen, el reino del hielo" (2013) y su aclamada segunda parte del 2019, se revelan en el nuevo cortometraje "Érase una vez un muñeco de nieve", que llega a Disney + este viernes.

Tras lanzar "Frozen Fever" (2015) y "Frozen, la aventura de Olaf" (2017), la compañía del ratón se aventura ahora a averiguar los orígenes del muñeco de nieve parlante del Reino de Arendelle. Para ello, sus creadores Trent Correy y Dan Abraham se remontan a la primera película -ganadora del Óscar en 2013-, cuando Elsa lo creó mientras interpretaba la mítica canción "Let it go".