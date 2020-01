El vocalista de la legendaria banda británica "The Animals", Eric Burdon, y la cantante norteamericana de country rock, Lucinda Williams abrirán el próximo 5 de junio el BBK Music Legends 2020 que se celebrará en Sondika (Bizkaia).

Eric Burdon y "The Animals" son autores de algunos de los éxitos más relevantes de las listas de rock como "The house of the Rising Sun", "Good times", "Mama told me not to come", "Don't let me be Musunderstood" o "It's my life", que dan nombre a la gira que lleva a cabo actualmente el cantante británico y su banda.