“El trabajo de especialistas es convivir con el miedo, con las agujetas y con el dolor”, declara Ángel Plana, uno de los especialistas más reclamados en el audiovisual español de los últimos años y es que esta profesión destaca por el riesgo, llegando a veces a rozar el límite de peligrosidad.

“Siempre se tiene miedo, pero eso es bueno, aunque no lo parezca. El miedo es esa sensación que nos nivela, que nos da serenidad y nos mantiene la cabeza fría. Si no sientes miedo es que algo no estás haciendo bien, ya que este es reflexivo, y nace de la preparación. Otra cosa diferente es el pánico, esto no podemos permitírnoslo. Cuando tenemos esta sensación no se razona y eso puede ser muy peligroso”, explica a EFE el especialista.