Opina Estrella Morente que "escribir es vivir, es desnudarte y es sentir, porque a veces parece que si no escribes las cosas, no han existido", y así lleva la cantaora desde niña anotando unos versos que, inspirados por San Juan de la Cruz, Luis García Montero o "Federico", ven ahora la luz... desde la modestia.

"Para mí es muy importante entrar por la puerta de atrás, despacito, cortito y flamenca, para contar lo que siento cuando canto. Quizás no son los poemas mejores, no sé si los tengo, pero no lo he hecho con ninguna otra ambición que expresar los sentimientos que una tiene después de leer y cantar a tantos como en mi casa se han cantado", explica en una charla con Efe.