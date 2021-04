Los actores Ethan Hawke y John Leguizamo protagonizarán una versión en línea de la clásica obra "Esperando a Godot", de Samuel Beckett, que se estrenará el próximo 6 de mayo.

Se trata de la primera obra que ofrece The New Group Off Stage, una nueva iniciativa del grupo Off-Broadway The New Group, en la que Hawke se encarga del papel de Vladimir y Leguizamo del de Estragon, mientras que Wallace Shawn interpreta a Lucky, el rapero Tariq Trotter a Pozzo y Drake Bradshaw a Boy.